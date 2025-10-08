نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025.. 129 مركزًا طبيًا لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب، على أن يستمر فتح باب الترشح لمدة ثمانية أيام، حتى يوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر 2025.

وتُقدَّم الطلبات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، فيما يُغلق باب التقديم في اليوم الأخير في تمام الثانية ظهرًا.

تأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات الدولة لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025، حيث بدأت كذلك إجراءات الكشف والتحاليل الطبية اللازمة للمرشحين منذ دعوة الناخبين التي أُعلنت السبت الماضي، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وخصصت وزارة الصحة 129 مركزًا طبيًا و26 معملًا على مستوى الجمهورية لإجراء الكشوف والتحاليل الطبية للمرشحين الراغبين في خوض الانتخابات، وذلك لضمان استيفاء جميع المتقدمين للشروط الصحية المطلوبة.

وجاء توزيع المراكز الطبية بالمحافظات على النحو التالي:

15 مركزًا في محافظة القاهرة.

10 مراكز في محافظة الإسكندرية.

9 مراكز في محافظتي الجيزة والشرقية.

7 مراكز في محافظات الدقهلية، كفر الشيخ، والمنوفية.

6 مراكز في محافظات القليوبية، البحيرة، المنيا، وأسيوط.

5 مراكز في محافظتي الشرقية وبني سويف.

4 مراكز في محافظات دمياط، قنا، وسوهاج.

3 مراكز في محافظات البحر الأحمر، مطروح، والأقصر.

مركزين في الوادي الجديد والفيوم.

مركز طبي واحد في كل من بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، شمال سيناء، جنوب سيناء، وأسوان.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المراكز والمعامل جاهزة لاستقبال المرشحين، مشددة على ضرورة استكمال إجراءات الكشف الطبي ضمن الأوراق الرسمية المطلوبة للترشح.