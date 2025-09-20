نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البوندسليجا.. «كين» يمنح البايرن تعزيز الصدارة للمباراة الرابعة على التوالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكن فريق بايرن ميونيخ الألماني من تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي، وذلك حين حقق الفوز على نظيره هوفنهايم برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بريزيرو أرينا معقل فريق هوفنهايم.

أقيمت المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وجاءت المباراة هجومية من جانب العملاق البافاري، وسنحت العديد من المحاولات لفريق هوفنهايم في شوط المباراة الأول.

استطاع اللاعب الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق بايرن ميونيخ من تسجيل هدف المباراة الأول في الدقيقة 44'، وذلك بعد ضربة ركنية أرضية نفذها اللاعب لينارت كارل، استقبلها كين بقدمه اليمنى على يسار مرمى هوفنهايم.

بدأ شوط المباراة الأول سريعا من حيث الضغط الهجومي، وحصل فريق البايرن على ضربة جزاء، نفذها اللاعب هاري كين، ونجح في تسجيل هدف المباراة الثاني مع الدقيقة 48'.

تعرض اللاعب المدافع كيم مين جاي للإصابة في الدقيقة '69، وحل بديلا له اللاعب دايوت أوباميكانو.

عزز المهاجم هاري كين بالهدف الثالث له في مباراة اليوم، والثالث لفريق بايرن ميونيخ مع الدقيقة 77، وذلك من علامة الجزاء.

قلص اللاعب فلاديمير كوفال النتيجة في الدقيقة 82، مسجلا الهدف الأول والوحيد لفريق هوفنهايم في المباراة.

وقبل النهاية، تمكن اللاعب البديل سيرجي جنابري، من تسجيل هدف البايرن الرابع في المباراة، وذلك مع الدقيقة التاسعة بعد التسعين من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة، تربع فريق بايرن ميونيخ على صدارة الدوري الألماني بالعلامة الكاملة بعدما حقق 12 نقطة بعد خوضه 4 مباريات، بينما ظل رصيد فريق هوفنهايم عند النقطة السادسة في المرتبة الثامنة.