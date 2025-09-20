نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز المرج وقها وتعادل شبين القناطر بالقسم الثالث في المقال التالي

افتتحت اليوم السبت، منافسات الأسبوع الثالث من مباريات المجموعة السادسة بالقسم الثالث لموسم 2025-2026 حيث نجح المرج بقيادة ياسر راشد في الفوز على فريق الطيران بهدفين مقابل هدف.

سجل اهداف المباراة كلًا من قلبظ ومحمد ناصر في الدقائق 44 و46 من الشوط الأول، بينما قلص سعد مارادونا الفارق للطيران بهدف في الدقيقة 57 من الشوط الثاني.

و فاز قها على ملعبه امام فريق بهتيم، بهدف دون مقابل سجله اللاعب محمد شعبان.

إما عن باقي النتائج، فجاءت كالاتي:

شبين القناطر 2-2 بطا

طوخ 1-1 قليوب

المطرية 0-0 اسكو

بينما تقام الأحد مباراة النصر للتصدير والجزيرة.

و تختتم الجولة بثلاث لقاءات، وهم:

هليوبوليس - الأميرية

ايزي سبورت - سراي القبة

البلاستيك - مدينة نصر



ترتيب المجموعة السادسة

1- شبين القناطر 7 نقاط

2- المرج 6 نقاط

3- بطا 5 نقاط

4- طوخ 5 نقاط

5- ايزي سبورت 4 نقاط

6- المطرية 4 نقاط

7- بهتيم 3 نقاط

8- قها 3 نقاط

9- مدينة نصر 3 نقاط

10- الطيران 3 نقاط

11- الأميرية نقطتان

12- النصر للتصدير نقطتان

13- الجزيرة نقطتان

14- سراي القبة نقطتان

15- البلاستيك نقطتان

16- قليوب نقطتان

17- اسكو نقطتان

18- هليوبوليس نقطة