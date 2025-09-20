نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يهزم إسبانيول بثنائية نظيفة ويواصل صدارته للدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد أمام نظيره إسبانيول بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

أحداث مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

تمكن إيدير ميليتاو من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 22، بعد تمريرة من فيديريكو فالفيردي إلى ميليتاو الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة صاروخية بنفس القدم من خارج منطقة الجزاء، سكنت في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وسدد كيليان مبابي لاعب ريال مدريد في الدقيقة 2+45، تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

ونجح كيليان مبابي في تسجيل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 47، بعد تمريرة من فينيسيوس جونيور إلى مبابي الذي سدد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأرسل خوفري كاريراس لاعب إسبانيول في الدقيقة 67، عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها روبرتو فيرنانديز برأسية، ولكن تصدم بالدفاع وتمر إلى ركلة ركنية.

ترتيب فريقي ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

يحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في خمس مباريات، فيما يحتل فريق إسبانيول المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في لقاء وخسارة آخر.