زمالك 2009 يهزم المقاولون العرب بهدف نظيف في بطولة الجمهورية

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2009، على المقاولون العرب بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب النادي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الجمهورية.

سجل هدف الزمالك، محمد مصطفى.

قدم لاعبو الزمالك أداءً جيدًا خلال المباراة، وأتيحت فرص عديدة خلال الشوط الأول ولكن لم تكلل إلى أهداف.

وفي الشوط الثاني واصل لاعبو الزمالك المحاولات على المرمى، واستطاع محمد مصطفى تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 85، لتنتهي المباراة بانتصار أبناء ميت عقبة بهدف دون رد.

وحرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق، بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم، وعادل المأمور المدير الفني لحراس مرمى قطاع الناشئين، وتامر عبد الحميد "دونجا" نائب المدير الفني للقطاع، وشكري حسن المدير الإداري للقطاع.

وقام بدر حامد وتامر عبد الحميد "دونجا"، بالاجتماع باللاعبين عقب انتهاء اللقاء، وقدموا لهم التهنئة على الفوز، وطالبوهم بمواصلة العمل والتركيز والاجتهاد خلال الفترة المُقبلة.

ويقود الجهاز الفني لفريق 2011 كل من: توفيق عيد مدربًا، علي رزق مدربًا مساعدًا، أحمد محمود مدربًا لحراس المرمى، محمود مغاوري إداريًا، مصطفى حسين للتأهيل والإصابات، عمرو عيسي محللًا للأداء، ويوسف سيد مسؤولًا للمهمات.