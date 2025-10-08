نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بدء تلقى أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025.. استمرار التقديم حتى 15 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت صباح اليوم الأربعاء لجان تلقى وفحص أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 عملها رسميًا في 28 لجنة على مستوى الجمهورية، لتلقى طلبات الراغبين في خوض الانتخابات، وتستمر عملية التقديم لمدة ثمانية أيام، حتى يوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر الجاري.

مواعيد تقديم أوراق الترشح

تُقبل طلبات الترشح يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير الذي يُغلق فيه باب التقديم في الثانية ظهرًا، وفقًا لما نص عليه القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي.

قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات

وأصدرت الهيئة القرار رقم 44 لسنة 2025 بشأن تشكيل اللجان ومهامها لمتابعة سير العملية الانتخابية، والذي ينظم المراحل المختلفة بدءًا من تلقي طلبات الترشح وحتى إعلان النتائج النهائية.

وتتولى اللجان المختصة فحص الطلبات والتأكد من استيفاء المستندات، وإعلان القوائم النهائية للمرشحين بالنظامين الفردي والقوائم عقب البت في الطعون، وذلك في مقار المحاكم الابتدائية بكل محافظة.

تجهيز المراكز الانتخابية والتنسيق الأمني

تعمل اللجان بالتنسيق مع الأجهزة الإدارية والأمنية لضمان جاهزية المراكز الانتخابية ومقار اللجان العامة والفرعية، وتوفير الاحتياجات اللوجستية مثل الصناديق الشفافة وكبائن الاقتراع وأدوات الفرز.

كما يجري وضع خطط أمنية متكاملة لتأمين المراكز الانتخابية خلال فترة الاقتراع، ومتابعة تنفيذ الإجراءات على مدار اليوم لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

متابعة دقيقة لمراحل العملية الانتخابية

تستمر اللجان في أداء مهامها حتى انتهاء عملية الاقتراع وإعلان النتائج النهائية، وتشمل المراحل اللاحقة استلام أوراق العملية الانتخابية، وإعداد تقارير مفصلة عن سير كل مرحلة لرفعها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.