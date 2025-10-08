نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يوجه بإطلاق اسم أحمد عمر هاشم على أحد مساجد الزقازيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق اسم المغفور له العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم على أحد المساجد بمدينة الزقازيق، وكذلك على الطريق الرابط بين القاهرة الجديدة والطريق الأوسطي ومحطة القطار السريع الواقعة في نهايته، وذلك تقديرًا لعطائه العلمي والدعوي الكبير.

تكريم رئاسي لمسيرة عالم أزهري جليل

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن توجيهات الرئيس تأتي تكريمًا للمسيرة العلمية والدعوية الزاخرة للدكتور أحمد عمر هاشم، الذي خدم الإسلام والدعوة الوسطية لعقود طويلة، وأسهم في نشر الفكر الأزهري المستنير في الداخل والخارج.

مسيرة حافلة بالعطاء العلمي والدعوي

ويُعد الدكتور أحمد عمر هاشم أحد أبرز علماء الأزهر الشريف في العصر الحديث، إذ شغل مناصب رفيعة منها رئاسة جامعة الأزهر وعضوية هيئة كبار العلماء، وترك إرثًا علميًا واسعًا في علوم الحديث والسنة النبوية، إلى جانب مؤلفاته ومحاضراته التي رسخت مبادئ الاعتدال والتسامح.

تقدير الدولة للعلم والعلماء

ويجسد هذا التكريم تقدير الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي للعلماء ودورهم في بناء الوعي الديني الصحيح، وتعزيز الهوية الوطنية القائمة على قيم الاعتدال والوسطية التي ما دام دعا إليها الراحل الكبير.