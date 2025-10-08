نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال سبتمبر.. 195 ألف شكوى تم التعامل معها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر سبتمبر 2025، في تقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.

ووجّه رئيس الوزراء بتعزيز جهود المنظومة في تلقى شكاوى المواطنين وسرعة التعامل معها، بما يحقق أفضل استجابات ممكنة بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية، بهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.

195 ألف شكوى واستغاثة في شهر واحد

أوضح التقرير أن المنظومة تلقت ورصدت خلال سبتمبر نحو 195 ألف شكوى واستغاثة وطلب واستفسار، تم فحصها وتحليلها وتحويلها إلى الجهات المختصة.



وتم توجيه 153 ألف شكوى إلى جهات الاختصاص لمعالجتها، فيما تم حفظ 37 ألف شكوى وفقًا للضوابط المعمول بها، واستكمال مراجعة بيانات 5 آلاف شكوى أخرى.

أبرز الوزارات والمحافظات في التعامل مع الشكاوى

أشار التقرير إلى أن الوزارات تعاملت مع 64% من إجمالي الشكاوى، حيث تصدرت القائمة كل من:

التربية والتعليم، الصحة، التضامن الاجتماعي، البترول، التموين، الكهرباء، الإسكان، السياحة، النقل، التعليم العالي.

كما اختصت المحافظات بـ 22% من الشكاوى، تصدرتها محافظات القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، والغربية.

وحققت محافظات بورسعيد، أسوان، السويس، جنوب سيناء، والأقصر نسب إنجاز مرتفعة في سرعة التعامل مع البلاغات.

جهود واضحة في القطاعات الخدمية الحيوية

قطاع الصحة

تلقت المنظومة 13.5 ألف شكوى واستغاثة طبية خلال الشهر، تضمنت شكاوى نقص الأدوية، تأخر العلاج، أو ضعف مستوى الخدمات، وتم حسم 15.1 ألف شكوى خلال سبتمبر وفترات سابقة.

قطاع التعليم

في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، تعاملت المنظومة مع 23.6 ألف شكوى وطلب تخص التعليم قبل الجامعي والجامعي، وتم حسم 20.5 ألف منها.

الحماية الاجتماعية

تفاعلت وزارة التضامن مع 6304 شكاوى وطلبات، شملت إصدار 2672 بطاقة “تكافل وكرامة” وإعادة تفعيلها، وإنقاذ 71 مواطنا وطفلًا بلا مأوى، وتقديم دعم لذوي الهمم وأسر في ظروف استثنائية.

ضبط الأسواق والأسعار وسلامة الغذاء

كثفت المنظومة جهودها في متابعة شكاوى المواطنين بشأن الأسعار وجودة السلع.

فحصت وزارة التموين 3865 شكوى، وحسمت 4499 شكوى عن الشهر وفترات سابقة، بينما تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1471 شكوى، والهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 280 شكوى تضمنت حملات تفتيش وضبط منتجات غير صالحة للاستهلاك.

استجابات سريعة في قطاعات المرافق والخدمات

قطاع الإسكان والمرافق: 32 ألف شكوى تم التعامل معها، أبرزها تخص مياه الشرب والصرف الصحي.

الكهرباء والطاقة: 5961 شكوى تم فحصها، وحُسمت 6962 شكوى.

النقل: 859 شكوى متعلقة بخدمات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل البري.

الموارد المائية والري: 1192 شكوى عن نقص المياه والتعديات على المجاري المائية.

البترول: 3367 شكوى حول الغاز الطبيعي ومحطات الوقود، تمت معالجة 4613 منها.

المنظومة تؤكد التفاعل المستمر مع المواطنين

أكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة مستمرة في تحليل طبيعة الشكاوى وتحديد بؤر تركزها جغرافيًا وقطاعيًا، بما يساعد على تقليل أسباب تكرارها.

وأضاف أن الهدف الأساسي هو تحسين الخدمات العامة ودعم التواصل المباشر مع المواطنين لتحقيق أعلى معدلات الرضا المجتمعي.