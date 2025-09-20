نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعادل مثير بين يوفنتوس وهيلاس فيرونا في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فشل يوفنتوس في الحفاظ على تقدمه أمام هيلاس فيرونا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

سجل فرانسيسكو كونسيساو هدف اليوفي في الدقيقة 19، بينما تعادل غيفت أوربان لفيرونا من ركلة جزاء في الدقيقة 44.

وجاء الشوط الأول حافلًا بالإثارة والفرص من الجانبين، مع أفضلية نسبية ليوفنتوس في الاستحواذ، لكن فيرونا أظهر صلابة كبيرة واستغل خطأ دفاعيًا ليعود في النتيجة.

تشكيل يوفنتوس

حارس المرمى: ميكيلي دي غريغوريو

خط الدفاع: بيير كالولو – فيديريكو غاتي – لويد كيلي

خط الوسط: جواو ماريو – مانويل لوكاتيلي – خيفرين تورام – أندريا كامبياسو _ تشيكو كونسيساو – كينان يلديز

الهجوم: دوسان فلاهوفيتش

تشكيل هيلاس فيرونا

حراسة المرمى: لورينزو مونتيبو

خط الدفاع: أوناي نونيز – فيكتور نيلسون – مارتن فريسه

خط الوسط: رفيق بلغالي – جان دانييل أكبا أكبرو – سوات سيردار – دوماجوي براداريتش _ أنطوان بيرنيده

خط الهجوم: جيوفاني – غيفت أوربان