نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عودة زيزو لتدريبات الأهلي وموقفه من القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي خالد الغندور على انتظام أحمد مصطفى زيزو لاعب النادي الأهلي في التدريبات الجماعية عقب مباراة الفريق أمام حرس الحدود في الدوري مساء الثلاثاء المقبل.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: زيزو يخوض تدريبات المستبعدين من مباراة حرس الحدود ومن ثم ينضم للتدريبات الجماعية بدايًة من يوم الأربعاء في حال تجاوزه الاختبار الطبي والفحوصات الطبية.

وأضاف: الجهاز الفني ينتظر نتائج الفحوصات الطبية لمعرفة موقف زيزو النهائي من مباراة القمة.

وتابع: زيزو يخضع لفترة علاج مكثفة صباحًا ومساءًا بجانب متابعته مع طبيب الأهلي وطبيب اخر خارج النادي في محاولة منه للحاق بمباراة القمة.

