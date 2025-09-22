نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شوبير يكشف سبب فشل مفاوضات الأهلي مع فيشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل النادي الأهلي رحلة البحث عن مدرب جديد خلفا للاسباني خوسيه ريبيرو والذي تم حل التعاقد معه بالتراضي بعد سوء النتائج.

الإسباني رغم الطموح والامال الكبيرة المحملة على عاتقه منذ بداية المونديال تحديدا ذهبت سدى بعد تحقيق فوز وحيد في 7 مباريات.

وارتبطت عدة أسماء بالنادي الأهلي مثل جوميز، وأروس فيشر والذي ارتبط اسمه وبقوة في الأيام الأخيرة.

وأوضح أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: "كان هناك مفاوضات مع أروس فيشر، لكن مطالبه وشروطه تسببت في عدم الوصول لاتفاق نهائي.. والمدرب ابتعد عن الأهلي".