عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع خوسيه مورايس مدرب الوحدة الإماراتي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة مفاوضات مع خوسيه مورايس مدرب الوحدة الإماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور عن حقيقة تفاوض مسؤولي النادي الأهلي مع خوزيه مورايس مدرب الوحدة الإماراتي.

حقيقة مفاوضات الأهلي مع خوسيه مورايس

وأضاف الغندور في برنامجه ستاد المحور:" بالفعل تم ترشيح خوزيه مواريس لتدريب الأهلي وتم التواصل معه ومع وكيله".

وأضاف:" خوزيه مواريس أكد على احترامه للنادي الأهلي وسعادته بالعرض المقدم ولكن تمسك بالاستمرار مع فريق الوحدة".

وأكمل: "لم يتم الاتفاق مع المدرب على أي شئ، ولكن الأهلي قدم عرضه للمدرب وينتظر الرد النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة ".

