نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدير التنفيذي للزمالك: أبناء النادي هم سبب الأزمات الفترة الأخيرة.. ويتعمدون تشويه صورة النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف اللواء حسن موسى المدير التنفيذي لنادي الزمالك، حقيقة الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوجود "قمامة" داخل نادي الزمالك

وقال موسى في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: الصور قديمه وهي بعيده،رالكلام ده كان بعيد عن ملاعب الشباب ومش فاهم ايه سبب تواجدها

واضاف: الصور طلعت دلوقتي بسبب أن النادي ماشي بشكل كويس وفريق الكوره متصدر وقبل ماتش مهم جدا

وتابع: ولاد نادي الزمالك هما السبب في الأزمات ووراء الصور المنشوره في الوقت الحالي للاسف مش عاجبهم اللي بيحصل من المجلس وعمالين يضربوا



واختتم موسى تصريحاته قائلا:اللجان الناحيه التانيه في الانديه المنافسه هي السبب في تداول الصور دي