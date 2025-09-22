نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمد يوسف يكشف موقف النحاس من إدارة القمة وتطورات ملف المدرب الأجنبي ويرد على وكيل عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث المدير الرياضي بالنادي الأهلي محمد يوسف في مداخلة هاتفية منذ قليل عبر قناة أم بي سي مصر، مع الإعلامي إبراهيم فايق، وذلك فيما يخص فريق الأهلي وما يحدث في القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية.

أكد يوسف في حديثه قائلا: «يتم في الوقت الحالي دارسة أكثر من سيرة ذاتية للعديد من المدربين، وذلك من أجل التعاقد معه في الفترة المقبلة، نعمل بشكل مؤسسي، وندرس كل التفاصيل المتعلقة بهذا الملف».

تابع: «هناك العديد من الترشيحات، ولكن عند الإستقرار والتعاقد مع المدرب القادم، سيتم الإعلان عنها».

أوضح يوسف في حديثه: «لم نصل بشكل نهائي في التعاقد مع المدرب الجديد للأهلي».

أردف: «لا يوجد تدخل من الوكلاء في التعاقد أو تجديد اللاعبين، إلا بإرادة الأهلي، ولا يوجد عروض في الوقت الحالي مقدمة لضم اللاعب إمام عاشور».

استطرد قائلا: «إمام عاشور تعرض إلى فيروس في المعدة، ويتم معالجته بواسطة طبيب الفريق أحمد جاب الله، ولا يوجد جديد بشأن تمديد عقده في الوقت الحالي».

استكمل: «علاقة الأهلي بلاعبيه جيدة، والنادي يحترم ويقدر لاعبيه».

أضاف يوسف: «يجب معرفة المدرب القادم بطبيعة كرة القدم المصرية، والأجواء القارية، كذلك طرق تقبله في التعامل مع الإعلام والجماهير والضغوطات التي تواجه، في هذه التجربة».

اختتم حديثه قائلا: «ندعم الجهاز الفني الحالي لفريق الأهلي بقيادة المدرب عماد النحاس، وبالفعل الجهاز الفني الحالي لفريق الأهلي، هو من سيدير مباراة القمة المقبلة».