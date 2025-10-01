الرياضة

عاجل شاهد مجاني: بث مباشر.. مباراة مصر ضد نيوزيلندا في كأس العالم للشباب تحت الـ 20

عاجل شاهد مجاني: بث مباشر.. مباراة مصر ضد نيوزيلندا في كأس العالم للشباب تحت الـ 20

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل شاهد مجاني: بث مباشر.. مباراة مصر ضد نيوزيلندا في كأس العالم للشباب تحت الـ 20 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء اليوم الثلاثاء نحو ملعب البطولة في تشيلي، حيث يخوض منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا مواجهة قوية أمام نظيره النيوزيلندي في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للشباب. وتأتي المباراة في توقيت حاسم للمنتخب الوطني بعد الخسارة في الجولة الافتتاحية أمام اليابان بهدفين دون رد، ما يجعل لقاء الليلة بمثابة الفرصة الأخيرة لتصحيح المسار وإحياء الآمال في خطف بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

جدول تفاصيل المباراة

المباراة مصر
