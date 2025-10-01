نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السناريو لن يتكرر.. الأهلي يخسر أمام برشلونة في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برشلونة ينهي مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية لكرة اليد

فشل النادي الأهلي في تكرار سناريو الموسم الماضي بالفوز على نادي برشلونة الإسباني في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب.

وخسر الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي أمام برشلونة الإسباني بنتيجة 26-21 في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد.

الأهلي - برشلونة

وأقيمت المباراة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة ضمن منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد للأندية "سوبر جلوب".

وفاز برشلونة على الأهلي بنتيجة 26 - 21، في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وأقيمت المباراة في إطار بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، والتي تُقام حاليًا في مصر في الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025.

موعد مباراة الأهلي القادمة

وسيخوض النادي الأهلي مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية لكرة اليد ضد نادي ماجديبورج الألماني، يوم الخميس المقبل الموافق 2 أكتوبر 2025، في تمام الساعة 05:15 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.