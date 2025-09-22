نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميكالي يكشف حقيقة تلقيه عرضا لتدريب منتخب مصر الأول.. وسبب فشل مفاوضات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي، أن تجربته في مصر كانت رائعة للغاية وحقق خلالها كل الأهداف التي كان يسعى إليها بفضل الجهد والعمل الجاد، مشيرًا إلى أن ظروف الفترة الأخيرة لم تسمح باستكمال هذه التجربة.

وأضاف ميكالي في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع الإعلامي كريم حسن شحاتة عبر قناة الحياة: "كنت أرغب في إبراز قدراتي بشكل أكبر خلال تواجدي في مصر، ولكن طريقة لعبي مع المنتخب الأولمبي لم تكن بنفس الفاعلية مع الناشئين".

وتابع: "بالفعل كانت هناك مفاوضات مع الزمالك أثناء قيادتي للمنتخب الأولمبي، لكني فضلت احترام عقدي، ولم أتمكن من النظر في أي عروض أخرى".

ونفى ميكالي تلقيه عرضًا مباشرًا لتدريب المنتخب الأول، موضحًا أنه كان يؤدي عمله فقط في تلك الفترة. كما كشف أن بعض الأشخاص تواصلوا معه من جانب الأهلي، لكن لم يكن هناك أي اتصال مباشر مع صناع القرار داخل النادي.