خالد الغندور: محمد شحاتة يصر على خوض مباراة القمة رغم تحذيرات طبيب الزمالك

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور إن محمد شحاتة لاعب الزمالك يصر على خوض مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها يوم 29 سبتمبر الجاري.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "وتأكد غياب محمد شحاتة عن مباراة الجونة يوم الثلاثاء المقبل لكن مباراة القمة يصر اللاعب على المشاركة فيها رغم تحذير طبيب الزمالك له "٠

أضاف: "طبيب الزمالك حذر محمد شحاتة وأكد له أن الضامة من الإصابات الصعبة ومن الممكن أن تعود له مرة أخرى "٠

واختتم:"وكان شحاتة أجرى أشعة رنين مغناطيسي أمس أكدت حاجته للراحة لمدة ١٠ أيام إلا أن اللاعب لديه رغبة شديدة في خوض مواجهة القمة "٠