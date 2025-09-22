الارشيف / الرياضة

خالد الغندور: محمد شحاتة يصر على خوض مباراة القمة رغم تحذيرات طبيب الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

خالد الغندور: محمد شحاتة يصر على خوض مباراة القمة رغم تحذيرات طبيب الزمالك

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: محمد شحاتة يصر على خوض مباراة القمة رغم تحذيرات طبيب الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

قال الإعلامي خالد الغندور إن محمد شحاتة لاعب الزمالك يصر على خوض مباراة القمة أمام المقرر لها يوم 29 سبتمبر الجاري.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "وتأكد غياب محمد شحاتة عن مباراة الجونة يوم الثلاثاء المقبل لكن مباراة القمة يصر اللاعب على المشاركة فيها رغم تحذير طبيب الزمالك له "٠

أضاف: "طبيب الزمالك حذر محمد شحاتة وأكد له أن الضامة من الإصابات الصعبة ومن الممكن أن تعود له مرة أخرى "٠

واختتم:"وكان شحاتة أجرى أشعة رنين مغناطيسي أمس أكدت حاجته للراحة لمدة ١٠ أيام إلا أن اللاعب لديه رغبة شديدة في خوض مواجهة القمة "٠

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

قد تقرأ أيضا