مصر تفوز بتنظيم كأس العالم للدارتس 2027 فـي شرم الشيخ

فازت مصر باستضافة كأس العالم للدارتس 2027 وذلك خلال التصويت الذي تم في الجمعية العمومية رقم 29 للاتحاد الدولي للدارتس، والتي عقدت في العاصمة الكورية سيول على هامش بطولة كأس العالم 2025، وقد شهد التصويت مشاركة وفود من 80 دولة من أعضاء الاتحاد الدولي للدارتس، حيث فازت مصر بالتصويت بأغلبية ساحقة، بعد منافسة مع كلٍ من الولايات المتحدة الأميركية والمجر، وجاء الملف المصري ليعكس إمكانيات فنية ولوجيستية فريدة، مع تسليط الضوء على مدينة شرم الشيخ كأحد أبرز الوجهات السياحية والرياضية العالمية.

وأوضح الدكتور يحيى عبد القادر رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي للدارتس، أن الملف المصري تميز بعنصر الأمان والاستقرار الذي تتمتع به البلاد، مشيراً إلى أن شرم الشيخ تعد من أبرز وجهات السياحة الدولية التي تجمع بين جمال الطبيعة والأمن الكامل والطقس المعتدل على مدار العام، كما سيتم التعاون مع شركات السياحة المتخصصة لتوفير برامج سياحية متميزة للمشاركين وأسرهم، مع فرصة زيارة المتحف المصري الكبير بالقاهرة، وأعرب عبد القادر عن شكره الكبير للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان له الفضل الكبير في تهيئة المناخ الأمني والسياسي المناسب لهذا الحدث الضخم، وذكر عبد القادر أن استضافة مصر لكأس العالم للدارتس 2027 ستتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على انطلاق هذه المسابقة العريقة، ما سيضفي على البطولة طابعاً خاصاً ويعزز من مشاركتها الدولية.

من المتوقع أن يبدأ الاتحاد المصري للدارتس في إجراءات الاستعداد فور العودة من كوريا الجنوبية، وفقاً للخطة الزمنية المعتمدة من وزارة الشباب والرياضة المصرية، على أن يتم توقيع وثائق الاستضافة وإعلان تفاصيل الحدث في مؤتمر صحفي دولي بمشاركة كافة الأطراف المعنية بهذه البطولة، التي ستُقام في مركز المؤتمرات الدولي في شرم الشيخ، تُعد فرصة رائعة لمصر لاستضافة حدث رياضي عالمي يتزامن مع الاحتفالات الكبرى، ما سيزيد من مكانتها كوجهة سياحية ورياضية رائدة.