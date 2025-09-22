كأس القارات للأندية: أهلي جدة وبيراميدز على لقب كأس إفريقيا-آسيا-المحيط الهادي

أ.ف.ب : يلتقي الأهلي السعودي، بطل آسيا، مع ضيفه بيراميدز المصري، بطل إفريقيا، اليوم على ملعب الإنماء في جدة على لقب كأس إفريقيا-آسيا-المحيط الهادي ضمن النسخة الثانية من كأس القارات ، واحتاج بيراميدز الى الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانيا، 3-0 في الدور الإقصائي لبلوغ نهائي كأس إفريقيا-آسيا-المحيط الهادي، ومواجهة أهلي جدة المتأهل مباشرة، في أول لقاء بين الفريقين.

ويلتقي بطل كأس إفريقيا-آسيا-المحيط الهادي مع بطل الأميركيتين في 13 ديسمبر على كأس التحدي (فيفا) وحجز بطاقة التأهل الى المباراة النهائية المقررة في 17 من الشهر ذاته ضد باريس سان جرمان الفرنسي، بطل دوري ابطال أوروبا 2024-2025 للمرة الأولى في تاريخه ، ويمني الأهلي النفس بمواصلة بدايته الجيدة للموسم والظفر باللقب الثاني بعد بلقب الكأس السوبر المحلية، ومواصلة الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في جميع المسابقات .