وصول الفرنسي عثمان ديمبلي لحفل الكرة الذهبية 2025

أحمد جودة - القاهرة -

وصل الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان، إلى حفل الكرة الذهبية 2025 (بالون دور)، والذي يقام اليوم الإثنين، على مسرح دو شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد كبير من نجوم كرة القدم العالمية الحاليين والسابقين.



ويعتبر عثمان ديمبلي هو المرشح الأول لحصد الكرة الذهبية 2025 وينافسه كل من الإسباني لامين يامال والمصري محمد صلاح والبرازيلي رافيينا دياز.



جوائز حفل الكرة الذهبية

في النسخة الـ69 من الحفل، ستُمنح 13 جائزة شاملة:

الكرة الذهبية للرجال

الكرة الذهبية للسيدات

جائزة كوبا للرجال (أفضل لاعب شاب)

جائزة كوبا للسيدات (أفضل لاعبة شابة)

جائزة ياشين للرجال (أفضل حارس مرمى)

جائزة ياشين للسيدات

جائزة كرويف للرجال (أفضل مدرب)

جائزة كرويف للسيدات

أفضل نادٍ رجالي

أفضل نادٍ نسائي

جائزة جيرد مولر للرجال (أفضل هداف)

جائزة جيرد مولر للسيدات

جائزة سقراط (العمل الإنساني للاعب كرة القدم)