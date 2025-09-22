نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زد يفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد على نظيره الاتحاد السكندرى بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثامنه من مسابقة دوري نايل.

وبذلك يرتفع رصيد زد 12 نقطة ويتجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند 5 نقاط.

جاءت المباراة حماسية سريعة فى شوطها الأول وتبادل الفريقين الهجمات وبدأ فريق زد مهاجما فى الدقائق الأولى وترجم سيطرته إلى هدف فى الدقيقة 13 بضربة رأسية لشادى حسين محرزا الهدف الأول.

وعقب الهدف حاول فريق الاتحاد السكندرى إدراك التعادل وكثف منه هجماته وكان أبو بكر ليادى محور هجمات الاتحاد السكندرى عن طريق العرضيات ولاحت للفريق السكندرى ولاحت فرصة للتهديف عن طريق عبد الغنى محمد وفى الوقت بدل الضائع احتسب الحكم ضربة حرة مباشرة للاتحاد السكندرى على حدود منطقة الجزاء سددها محمد تونى لترتد من على لطفى حارس زد ويشتتها الدفاع لينتهى الشوط الأول بتقدم زد بهدف دون رد.



وفى الشوط الثانى تبادل الفريقان الهجمات ولاحت للاتحاد السكندرى فرصة لفادى فريد فى الدقيقة 57 تصدى لها على لطفى حارس زد ولاحت لزد اكثر من فرصة عن طريق أحمد عاطف ومحمود صابر تصدى لهما صبحى سليمان حارس الاتحاد السكندرى.

واحتسب الحكم 7 وقت بدل ضائع تبادل خلالها الفريقان ولاحت لكل فريق فرصه تصدى لها الدفاع وحصل عبد الرحمن عماد لاعب زد على كارت احمر فى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع قبل أن تنتهى المباراة بفوز زد بهدف دون رد.