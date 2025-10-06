نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال الإسرائيلى: نفذنا عشرات العمليات العسكرية جنوبى سوريا خلال الشهرين الماضيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال جيش الاحتلال الإسرائيلى إن قواته نفذت عشرات العمليات العسكرية فى جنوب سوريا خلال الشهرين الماضيين، بزعم استهداف بنى تحتية "إرهابية" وتأمين الحدود فى منطقة الجولان المحتل.

وأوضح بيان للجيش أن "قوات اللواء 226، التابعة للفرقة 210، نفذت مهامًا دفاعية وهجومية دقيقة فى المنطقة الجنوبية من سوريا، شملت اعتقال مشتبه فيهم بأنشطة إرهابية، إضافة إلى عمليات لمصادرة أسلحة ووسائل قتالية".

وأضاف البيان أن هذه العمليات تأتى "ضمن جهود الجيش لضمان أمن مواطنى إسرائيل عامة وسكان هضبة الجولان المحتلة على وجه الخصوص"، دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو توضيح طبيعة الأهداف المستهدفة.

وتواصل إسرائيل تنفيذ غارات وعمليات عسكرية داخل الأراضى السورية بين الحين والآخر، فى حين تؤكد دمشق أن هذه الاعتداءات تمثل "انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية وتخدم أهدافًا عدوانية".

يُذكر أن إسرائيل تحتل معظم مساحة هضبة الجولان السورية منذ عام 1967، واستغلت الأوضاع الداخلية فى سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد فى ديسمبر 2024 لتوسيع رقعة سيطرتها داخل الجنوب السورى، معلنة عمليًا انهيار اتفاقية فض الاشتباك الموقعة بين الجانبين عام 1974.