لويس إنريكي أفضل مدير فني في جوائز الكرة الذهبية 2025

أحمد جودة - القاهرة -

توج الإسباني لويس إنريكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة أفضل مدرب في جوائز البالون دور المقامة حاليًا على مسرح دو شاتليه.

وجاء حصد إنريكي بالجائزة، بعد قيادته باريس سان جيرمان للتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بالإضافة إلى العديد من البطولات الآخرى، مثل الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وغيرها.

لامين يامال يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب 2025



وحصد الإسباني لامين يامال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، جائزة أفضل لاعب صاعد بجوائز البالون دور المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس.

وجاء تتويج يامال بجائزة أفضل لاعب صاعد، بعد المساهمة في فوز منتخب بلاده بالتتويج ببطولة يورو على حساب المنتخب الإنجليزي، بالإضافة لقيادة البلوجرانا لمنصات التتويج.

وتقام حفل الكرة الذهبية 2025 (بالون دور)، اليوم الاثنين، على مسرح دو شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد كبير من نجوم كرة القدم العالمية الحاليين والسابقين.



ويعتبر عثمان ديمبلي هو المرشح الأول لحصد الكرة الذهبية 2025، وينافسه كل من الإسباني لامين يامال والمصري محمد صلاح والبرازيلي رافيينا دياز.



جوائز حفل الكرة الذهبية



في النسخة الـ69 من الحفل، ستُمنح 13 جائزة شاملة:

الكرة الذهبية للرجال

الكرة الذهبية للسيدات

جائزة كوبا للرجال (أفضل لاعب شاب)

جائزة كوبا للسيدات (أفضل لاعبة شابة)

جائزة ياشين للرجال (أفضل حارس مرمى)

جائزة ياشين للسيدات

جائزة كرويف للرجال (أفضل مدرب)

جائزة كرويف للسيدات

أفضل نادٍ رجالي

أفضل نادٍ نسائي

جائزة جيرد مولر للرجال (أفضل هداف)

جائزة جيرد مولر للسيدات

جائزة سقراط (العمل الإنساني للاعب كرة القدم)