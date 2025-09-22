نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متابعة مباشرة لحفل الكرة الذهبية 2025.. إعلان الفائزين والجوائز الفردية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - متابعة مباشرة لحفل الكرة الذهبية 2025.. إعلان الفائزين والجوائز الموازية.

حفل الكرة الذهبية 2025 ينطلق في باريس وسط ترقب عالمي، بمشاركة محمد صلاح و29 لاعبًا من كبار نجوم أوروبا. تعرف على تفاصيل ترتيب اللاعبين والجوائز الفردية الموازية.

انطلاق الحفل في باريس

تتجه أنظار جماهير كرة القدم حول العالم مساء الاثنين 22 سبتمبر 2025 إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث يقام حفل الكرة الذهبية «بالون دور» في نسخته الـ69، لاختيار أفضل لاعب في العالم، وهي الجائزة التي تمنحها سنويًا مجلة فرانس فوتبول الفرنسية العريقة.

يقام الحفل على مسرح «دو شاتليه» بحضور أبرز نجوم اللعبة، المدربين، وأساطير كرة القدم السابقين.

محمد صلاح ضمن المنافسة

يشارك في السباق 30 لاعبًا من كبار نجوم أوروبا والعالم، من بينهم النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر وهداف ليفربول الإنجليزي، الذي يترشح من جديد بعد موسم حافل بالأهداف والإنجازات.

وتترقب الجماهير المصرية والعربية بشكل خاص ترتيب صلاح بين المرشحين، في ظل استمرار حضوره كأحد أبرز اللاعبين في العقد الأخير.

إقرأ المزيد..Live Stream Ballon d'Or Ceremony 2025 on Yalla Shoot & Yalla Kora –

الكشف التدريجي عن المراكز

خلال الحفل، يتم الإعلان تباعًا عن ترتيب اللاعبين من المركز الثلاثين وحتى صاحب الجائزة الذهبية، في أجواء مشوقة تترقبها الجماهير ووسائل الإعلام.

وقد أعلن بالفعل عن عدد من المراتب، حيث حل مايكل أوليسي لاعب بايرن ميونيخ في المركز 30، فيما جاء فلوريان فيرتز لاعب ليفربول في المركز 29، واحتل فيرجيل فان دايك، قائد دفاع ليفربول، المرتبة 28.

كما تواجد النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي في المركز 26، وهو ترتيب أثار جدلًا كبيرًا بالنظر إلى تألقه خلال الموسم الماضي.

جوائز فردية موازية

لم يقتصر الحفل على جائزة أفضل لاعب في العالم، بل تخلله أيضًا الإعلان عن جوائز أخرى، حيث فازت الهولندية سارينا فيجمان بجائزة أفضل مدربة للكرة النسائية، بينما نالت الإسبانية فيكي لوبيز لاعبة برشلونة لقب أفضل لاعبة شابة في العالم.

أما جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، فذهبت إلى الموهبة الإسبانية لامين يامال، نجم برشلونة، الذي لفت الأنظار بأدائه المميز مع النادي الكتالوني ومنتخب إسبانيا.

أجواء استثنائية في باريس

شهد الحفل وصول نخبة من أبرز لاعبي العالم، مثل عثمان ديمبيلي ونجوم برشلونة، إلى جانب بعثات أندية كبرى بينها ريال مدريد وليفربول وإنتر ميلان.

الأضواء والعدسات سلطت بشكل خاص على النجوم الشباب، الذين يمثلون مستقبل كرة القدم، فيما ظلت الجماهير في انتظار اللحظة الأهم.