نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السعودية: السماح لجميع حاملي التأشيرات بأداء العمرة ضمن جهود تسهيل قدوم ضيوف الرحمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أن جميع حاملي التأشيرات بمختلف أنواعها أصبح بإمكانهم أداء مناسك العمرة أثناء وجودهم داخل المملكة، في خطوة جديدة تهدف إلى تيسير الإجراءات أمام ضيوف الرحمن، وتعزيز الخدمات المقدمة ضمن رؤية المملكة 2030.

جميع أنواع التأشيرات مشمولة

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن القرار يشمل تأشيرات الزيارة الشخصية والعائلية، وتأشيرات السياحة الإلكترونية، وتأشيرة العبور (الترانزيت)، وتأشيرات العمل وغيرها من الأنواع الأخرى.



وأكدت أن هذا التوجه يأتي استمرارًا لجهود المملكة في تمكين المسلمين من مختلف دول العالم من أداء الشعائر الدينية بكل يسر وطمأنينة.

منصة "نسك عمرة" لتجربة رقمية متكاملة

وبيّنت الوزارة أنها أطلقت مؤخرًا منصة "نسك عمرة"، التي تتيح للراغبين في أداء العمرة اختيار الباقة المناسبة، وحجز الخدمات، وإصدار التصريح إلكترونيًا في تجربة رقمية شاملة، تُمكّن الزائر من تنظيم رحلته بكل سهولة ومرونة.

التزام المملكة بخدمة الإسلام والمسلمين

واختتمت وزارة الحج والعمرة بيانها بالتأكيد على أن هذه التسهيلات تعكس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على تمكين المسلمين من زيارة الحرمين الشريفين، وتقديم أفضل الخدمات التي تُثري تجربة ضيوف الرحمن وتضمن لهم رحلة إيمانية ميسرة وآمنة.