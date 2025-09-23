نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يطالب فينيسيوس باتخاذ قرار سريع بشأن مستقبله مع النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طلبت إدارة ريال مدريد من البرازيلي فينيسيوس جونيور اتخاذ قرار سريع بشأن مستقبله مع النادي، بعد اجتماع جمع وكيل أعماله فريديريكو بينا مع الرئيس التنفيذي خوسيه أنخيل سانشيز في مقر تدريبات الفريق بـ "فالديبيباس".

جاء الاجتماع وسط توتر بعد تراجع أدوار فينيسيوس تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، وتصرف اللاعب الغاضب بعد استبداله في مباراة ريال مدريد وإسبانيول.

ورغم استمرار عرض التجديد القديم على الطاولة، رفض النادي زيادة راتب اللاعب للحفاظ على هيكل الرواتب. وأشارت "ماركا" إلى أن ريال مدريد ينتظر ردًا عاجلًا من فينيسيوس، محذرًا أنه في حال عدم التجديد قبل نهاية الموسم، سيبدأ النادي البحث عن بديل في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.