إطلاق قافلة "زاد العزة" الـ45 إلى غزة محمّلة بـ3600 طن مساعدات إنسانية

أحمد جودة - القاهرة - أطلق الهلال الأحمر المصري اليوم الأحد، القافلة رقم 45 من مبادرة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، محمّلة بنحو 3600 طن من المساعدات الإنسانية العاجلة، في إطار الجهود المصرية المستمرة لدعم الأشقاء في قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم الإنسانية.

مساعدات غذائية وطبية عاجلة

تضم القافلة الجديدة نحو 3300 طن من السلال الغذائية والدقيق، بالإضافة إلى أكثر من 300 طن من المستلزمات الطبية والإغاثية، وذلك ضمن الدور الوطني الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري كآلية تنسيق رئيسية للمساعدات المتجهة إلى غزة.

وأكدت المؤسسة أن القافلة تأتي استكمالًا لسلسلة الدعم المصري المتواصل الذي يعكس تضامن الشعب المصري مع أهالي غزة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.

امتداد لجهود مصرية متواصلة

يُذكر أن مبادرة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" انطلقت في 27 يوليو الماضي، وشملت إرسال عشرات القوافل التي حملت آلاف الأطنان من المواد الغذائية، والأدوية، والألبان، ومستحضرات العناية الشخصية، والوقود، ضمن خطة متكاملة لتأمين احتياجات القطاع من المواد الأساسية.