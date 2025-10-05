نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بالرقم الوطني" رابط فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين عبر الموقع الرسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق البنك المركزي رابط فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين دون زيارة الفرع نهائيًا، فقد أصبح بإمكان المغتربين ارسال الحوالات المالية وتلقيها بكل سهولة وأمان عبر الهاتف، وتعد هذه الخدمة واحدة من أفضل الخدمات المصرفية التي تم توفيرها مؤخرًا حيث تمكن العملاء من الإطلاع على كشف الأرصدة البنكية دون عناء ومشقة، وتعتمد هذه الخدمة على التقنيات الحديثة والمتطورة مما يعكس جهود البنك المبذولة لاستخدام أنظمة التحول الرقمية.

فتح حساب بنك الخرطوم

في إطار التسهيلات والتيسيرات التي يقدمها البنك الوطني السوداني لعملائه تأتي خدمة فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين بالأول، والاستفادة من هذه الخدمة إليك التفاصيل:

الولوج إلى موقع بنك الخرطوم الوطني.

اختيار نوع الحساب المراد فتحه توفير.

تسجيل الدخول عبر ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

تعبئة الاستمارة بالبيانات الشخصية بشكل صحيح.

تحميل المستندات والملفات كاملة على الموقع.

مراجعة المعلومات المدخلة والموافقة على شروط وأحكام الخدمة.

الضغط على خانة ارسال وبعد فحصه سيتم ارسال رقم الحساب الجديد.

فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني

يتاح أيضًا فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين عن طريق تطبيق بنكك الإلكتروني، حيث خصصت الجهات المختصة برنامج يتم عن طريقه الاستفادة من خدمات بنك الخرطوم بكل سهولة، وفيما يلي إليك طريقة القيام بهذا:

تحميل تطبيق بنكك من متجر التطبيقات.

فتح التطبيق ثم تسجيل الدخول.

ادخال رقم الهاتف والبيانات الشخصية بدقة.

تحميل المستندات المطلوبة.

مراجعة المعلومات المدخلة ثم الضغط على ارسال.

شروط إنشاء حساب في بنك الخرطوم

توجد هناك مجموعة من الشروط والمتطلبات التي لا بد من توافرها في العميل كي يستطيع الاستفادة من خدمات بنك الخرطوم، والتي جاءت على النحو التالي: