الرياض - كتبت رنا صلاح - واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، قصفه العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات وأضرار جسيمة في الممتلكات، بينها تدمير كامل لجامعة الأزهر في مدينة غزة.

الاحتلال يقصف جامعة الأزهر في غزة .. تدمير كامل

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال استهدفت خيام النازحين شرق مدينة أصداء شمال خان يونس جنوبي القطاع، مما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين.

كما قصفت مدفعية الاحتلال من آلياتها المتمركزة شرق وادي غزة تجمعات لفلسطينيين كانوا بانتظار المساعدات الإنسانية، مما تسبب في وقوع إصابات عدة.

وفي مدينة غزة، شنّ طيران الاحتلال الحربي غارات متتالية على أحياء الصبرة والجلاء والثلاثيني، واستهدف بنايات سكنية تعود لعائلتي اللوح وأبو شعبان في محيط مفترق الطيران، مما أدى إلى إصابة عدد منهم وإلحاق دمار واسع في المباني المستهدفة والمنازل المجاورة.

إلى ذلك، استهدفت طائرات الاحتلال مخيم المغازي وسط قطاع غزة، مما أدى إلى إصابات وأضرار في المنازل.

وتزامن ذلك مع قصف عنيف استهدف جامعة الأزهر بمدينة غزة، أدى إلى تدميرها بالكامل، في إطار العدوان المتواصل على البنى التحتية والمرافق المدنية في القطاع.