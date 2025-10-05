نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رابط فتح حساب بنكك بالرقم الوطني 2025 عبر بنكك والشروط في المقال التالي

طرح بنك الخرطوم رابط فتح حساب بنكك بالرقم الوطني 2025 أونلاين، حيث أنه يمكن لجميع العملاء السودانيين سواء المقيمين في الدولة أو المغتربين في الخارج إنشاء حساب إلكتروني في أي وقت ومكان وذلك دون عناء الذهاب أو التوجه لأي فرع من فروع البنك والتواجد في الزحام، علما أنه يمكن القيام بتلك الخدمة دون دفع أي رسوم أو مصاريف إدارية.

رابط فتح حساب بنكك بالرقم الوطني 2025

يمكن للعميل السوداني الدخول على رابط فتح حساب بنكك بالرقم الوطني 2025 للاستفادة من المعاملات المصرفية المالية أونلاين ومنها خدمة تحويل الأموال سواء محليا أو دوليا ويكون ذلك عبر اتباع عدد من الخطوات التي تمثلت أبرزها لتكون على النحو التالي:

الدخول على رابط بنك الخرطوم الإلكتروني.

من ثم يتم النقر على زر إنشاء حساب جديد.

بعد ذلك يتم تحديد نوع الحساب ونوع اللغة.

كذلك يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة دقيقة.

إدخال كل من الاسم والرقم الوطني ورقم الهاتف.

ثم يتم إرفاق المستندات اللازمة وتكون سارية.

الضغط على الموافقة على الشروط والضوابط.

أخيرا النقر على زر إرسال الطلب، وانتظر قليلا لتحصل على رسالة بنكية بها رقم حسابك الجديد.

شروط فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم

في نفس السياق، فأنه يوجد بعد من شروط فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم والتي تتمثل أبرزها كما يلي: