صباح الكورة.. ميدو يهاجم رابطة الاندية وطلب عاجل من ريال مدريد لفينيسيوس جونيور

ميدو يهاجم رابطة الأندية بسبب بيراميدز: "قلة احترام وتقدير"

هاجم أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك والمنتخب السابق، رابطة الأندية بسبب قرار إقامة مباراة الزمالك والجونة في نفس موعد مباراة بيراميدز ونادي أهلي جدة، ووصف ميدو القرار بأنه "قلة احترام وتقدير" من رابطة الأندية لنادي بيراميدز، مؤكدًا أن بيراميدز يمثل مصر ويستحق الاحترام.

وأضاف ميدو أن بيراميدز يتعرض لظلم واضح بسبب منافسته الشرسة على البطولات، وقال: "مش فاهم إيه سر إصرار المسئولين إنهم مايدوش بيراميدز حقه، وكأنه بيتعاقب على أنه تجرأ وأصبح منافسا شرسا على كل البطولات!!".

ويذكر أن مباراة بيراميدز وأهلي جدة ستقام اليوم الثلاثاء في بطولة كأس إنتركونتيننتال، وستكون فرصة لبيراميدز لتحقيق إنجاز كبير.

ريال مدريد يطالب فينيسيوس باتخاذ قرار سريع بشأن مستقبله مع النادي

طلبت إدارة ريال مدريد من البرازيلي فينيسيوس جونيور اتخاذ قرار سريع بشأن مستقبله مع النادي، بعد اجتماع جمع وكيل أعماله فريديريكو بينا مع الرئيس التنفيذي خوسيه أنخيل سانشيز في مقر تدريبات الفريق بـ "فالديبيباس".

جاء الاجتماع وسط توتر بعد تراجع أدوار فينيسيوس تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، وتصرف اللاعب الغاضب بعد استبداله في مباراة ريال مدريد وإسبانيول.

ورغم استمرار عرض التجديد القديم على الطاولة، رفض النادي زيادة راتب اللاعب للحفاظ على هيكل الرواتب. وأشارت "ماركا" إلى أن ريال مدريد ينتظر ردًا عاجلًا من فينيسيوس، محذرًا أنه في حال عدم التجديد قبل نهاية الموسم، سيبدأ النادي البحث عن بديل في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.