الرياض - كتبت رنا صلاح - يواصل المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، لاعب أتلتيكو مدريد، مساعيه للرحيل عن صفوف الفريق الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بحسب ما ذكرته الصحف الإسبانية.

جوليان ألفاريز يسعى للرحيل عن أتلتيكو مدريد وسط اهتمام من برشلونة وليفربول

ألفاريز انضم إلى أتلتيكو مدريد قادمًا من مانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي لعام 2024، لكنه لم يظهر بالمستوى المنتظر حتى الآن، وسط تذبذب أداء الفريق المدريدي منذ بداية الموسم الحالي، ما عزز من رغبته في خوض تجربة جديدة خارج “الروخيبلانكوس”.

الصحف أوضحت أن ناديي برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي يراقبان وضع اللاعب عن كثب، تمهيدًا لمحاولة ضمه في الصيف المقبل، في حال فتح أتلتيكو باب المفاوضات رسميًا.

وكان جوليان ألفاريز قد بدأ مسيرته في نادي أتالايا الأرجنتيني، قبل الانتقال إلى ريفر بليت في يناير 2016، ثم تم تصعيده للفريق الأول في 2019، حيث تألق قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي في يناير 2022، ومنه إلى أتلتيكو مدريد بعد موسمين في الدوري الإنجليزي.