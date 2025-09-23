هاري كين يقترب من الرحيل عن بايرن ميونخ خلال الانتقالات الصيفية القادمة

الرياض - كتبت رنا صلاح - أفادت تقارير صحفية باقتراب رحيل الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد أقل من عام على انضمامه من توتنهام هوتسبير.

ويلعب هاري كين ضمن بايرن ميونخ منذ انتقاله في صيف 2023، وحسب ما ذكرته صحيفة بيلد الألمانية، يتضمن عقده شرطًا جزائيًا يسمح له بالرحيل مقابل 57 مليون جنيه إسترليني، ويشترط تفعيل هذا الشرط إعلان اللاعب رغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى اهتمام عدة أندية إنجليزية بالتعاقد مع كين، وعلى رأسها مانشستر يونايتد الذي يسعى لتعزيز هجومه في الفترة المقبلة.

بدأ كين مسيرته الاحترافية في نادي روفيرز الإنجليزي، ثم انتقل لشباب أرسنال في 2001، وعاد إلى روفيرز قبل أن ينتقل إلى شباب توتنهام هوتسبير في 2004، وصعد للفريق الأول في 2009، وخاض عدة إعارات لأندية مختلفة منها ليتون أورينت وميلوال ونورويتش سيتي وليستر سيتي، قبل أن يثبت أقدامه في توتنهام لمدة عشر مواسم قبل الرحيل إلى بايرن ميونخ.