نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح سيخسر الكرة الذهبية الموسم المقبل.. تعرف على السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل الحظ عناده للنجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، في ظل عدم تمكنه من الفوز بجائزة الكرة الذهبية، والتي يتم منحها سنويًا لأفضل لاعب في العالم، والمقدمة من مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية الشهيرة، وذلك للمرة السادسة.

وحصل قائد منتخب مصر على المركز الرابع في ترتيب أفضل لاعبي العالم لعام 2025، وهو أفضل مركز يناله بترتيب الجائزة، فيما حصد الفرنسي عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان، الجائزة للمرة الأولى في مسيرته الرياضية، متفوقًا على أقرب ملاحقيه الإسباني لامين يامال، والبرازيلي فيتينا، نجمي برشلونة الإسباني وسان جيرمان على الترتيب.

وتواجد صلاح ضمن قائمة المرشحين للحصول على الجائزة المرموقة للمرة السادسة في مشواره مع الساحرة المستديرة، بعد المستوى المتميز الذي قدمه مع ليفربول في الموسم الماضي.

وقاد (الفرعون المصري) ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي للمرة الـ20 في تاريخه، ليعادل الرقم القياسي كأكثر الأندية فوزًا بالمسابقة العريقة مع غريمه التقليدي مانشستر يونايتد.

كما احتكر صلاح الجوائز الخاصة بالدوري الإنجليزي في الموسم الماضي أيضًا، عطفًا على أدائه المذهل مع فريق المدرب الهولندي آرني سلوت، مما أنعش آماله في إمكانية تحقيق حلمه بالحصول على الكرة الذهبية لأول مرة.

وفاز صلاح بجائزة أفضل هداف في الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة في مسيرته بالملاعب البريطانية، عقب تسجيله 29 هدفًا بالبطولة، ليتقاسم الرقم القياسي كأكثر اللاعبين فوزًا بالجائزة مع النجم الفرنسي المعتزل تيري هنري، لاعب آرسنال السابق، كما فاز بجائزة أفضل صانع للأهداف في المسابقة، بعدما قدم 18 تمريرة حاسمة لزملائه.

وبصفة عامة، ساهم صلاح في تسجيل 57 هدفًا لليفربول خلال 52 مباراة لعبها مع الفريق بمختلف المسابقات خلال موسم 2024-2025.

وحصل (الملك المصري)، كما تطلق عليه جماهير ليفربول، على جائزة لاعب الموسم من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك جائزة أفضل لاعب من رابطة الكتاب البريطانيين، بالإضافة إلى (درة الجوائز) في كرة القدم الإنجليزية وهي جائزة أفضل لاعب بإنجلترا، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين، للمرة الثالثة في مشواره الكروي، ليصبح أكثر لاعب في التاريخ يحصل على تلك الجائزة.

وعلى الصعيد الدولي، قاد صلاح منتخب مصر في الموسم الماضي للتأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، التي تقام بالمغرب أواخر العام الحالي، كما بات منتخب (الفراعنة) قاب قوسين أودنى من التأهل لنهائيات كأس العالم المقبلة، حيث يحتاج للحصول على نقطتين فقط من مباراتيه الأخيرتين بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للبطولة أمام مضيفه منتخب جيبوتي وضيفه منتخب غينيا بيساو الشهر القادم لحجز مقعد في المونديال للمرة الرابعة في تاريخه.

وكان صلاح تواجد ضمن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لأول مرة عام 2018، حيث حصل على المركز السادس برصيد 188 نقطة، قبل أن يحصل على المركز الخامس في العام التالي برصيد 178.

ونال نجم ليفربول المركز السابع بالقائمة عام 2021، بعدما تقرر إلغاء الجائزة عام 2020 بسبب جائحة كورونا آنذاك، فيما حصد المركز الخامس عام 2022 بـ116 نقطة، والمركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة فقط عام 2023، ثم غاب عن المرشحين للجائزة العام الماضي بسبب تراجع مستواه مع الفريق الأحمر في ذلك الوقت.

وربما لن تكون الفرصة مواتية أمام صلاح من أجل الحصول على الجائزة في العام المقبل، لا سيما مع إقامة نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والتي دائمًا ما تلعب دورًا أساسيًا في تحديد هوية الفائز بالكرة الذهبية.

وتختار مجلة فرانس فوتبول، الفائز بالكرة الذهبية، بناء على تصويت الصحافيين المتخصصين في أنحاء العالم، بواقع صحافي واحد من أفضل 100 دولة في آخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويعتمد الصحافيون على 3 معايير رئيسية في تحديد اللاعب الأفضل حول العالم، كالتالي، وهي الأداء الفردي، والأداء الجماعي والإنجازات، والسلوك والروح الرياضية (اللعب النظيف).