الفيصل يحصد المركز الثاني بالكأس الذهبي على حلبة ريكاردو تورمو فـي فالنسيا

فـي آخر جولات السباقات القصيرة

فالنسيا ـ من بدر الزدجالي :

أنهى المتسابق الدولي الفيصل بن خالد الزبير منافسات كأس السباقات القصيرة «السبرينت» من تحدي جي تي العالمي 2025 من «أيه دبليو أس» للموسم الحالي، بعد أن نجح مجددًا في الصعود لمنصة التتويج محتلًا المركز الثاني في فئة الكأس الذهبي في السباق الثاني والذي أُقيم على حلبة ريكاردو تورمو في مدينة فالنسيا الإسبانية بآخر جولات السباقات القصيرة برفقة زميله ينز كلينجمان مع فريق المنار للسباقات والإشراف الفني من فريق «دبليو أر تي»، حيث انهى الثنائي السباق الأول في المركز الرابع على متن سيارة بي أم دبليو «أم 4 جي تي 3 إيفو».

وكانت البداية قوية للفريق في السباق القصير الثاني على وجه الخصوص، لاجتياز خط النهاية بمركز الوصافة في فئة الكأس الذهبي خلف الفائزين بلقب كأس السباقات القصيرة، تيري فيرميولن وكريس لولهام، اللذين يقودان لمصلحة فريق إميل فري للسباقات على متن سيارة فيراري «296 جي تي 3».

وبعد برنامج محدود في التجارب الخاصة يوم الخميس، أظهر فريق المنار للسباقات من «دبليو أر تي» وتيرة قوية في التجارب الحرة صباح الجمعة. حيث كان أفضل توقيت للفيصل الزبير وينز كلينجمان هو 1:32.420 دقيقة، للتواجد بالمركز الثالث في فئة الكأس الذهبي خلف فريق إميل فري للسباقات وفريق كراج 59 مع سيارة ماكلارين.

أفضل موسم

وقال المتسابق الدولي الفيصل الزبير: “هذه نهاية رائعة للموسم الحالي، مع تحقيق المركز الثاني في السباق القصير الثاني رغم الحصول على عقوبة إضافة 5 ثواني. كانت تلك أفضل طريقة لاختتام كأس السباقات القصيرة، وهو أفضل موسم لي على الإطلاق و أعتقد شخصيًا أن ذلك كان أفضل أداءٍ لي، وأنا سعيدٌ جدًا. أشعر أن سرعتي تتحسن باستمرار، وهذا الأمر في غاية الأهمية. أنا أسابق منذ 12 عامًا، وبإمكاني تطوير أدائي عامًا تلو الآخر، وهذا ما أسعى لمواصلة القيام به. آمل أن تكون الجولة الختامية في برشلونة، ضمن كأس سباقات التحمل، قويةً لنتمكن من تحقيق الفوز».

وأضاف: «لسوء الحظ، كانت التصفيات صعبة، مع رفع الأعلام الحمراء بعد إكمالنا لفة سريعة عندما كنا في أفضل مستوى لنا. بعد ذلك، كان علينا التحكم بسرعتنا، ولكن سرعتنا كانت قوية، وهذا ما ساهم بتحقيق المركز الثاني في السباق الأخير».