نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يتخطى ليتشى ويصعد إلى دور الستة عشر من كأس إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق إيه سي ميلان على نظيره ليتشى بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات مسابقة كأس إيطاليا لموسم 2025-26.

نتيجة مواجهة ميلان وليتشى في كأس إيطاليا

أشهر حكم اللقاء الإيطالي بيرت درايمولد، البطاقة الحمراء في وجه الألماني جميل سيبيرت مدافع ليتشى في الدقيقة 18.

وتمكن ميلان من تسجيل هدف التقدم عن طريق المهاجم الميكسيكي سانتياجو خيمينيز في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، بعد صناعة مميزة بارتيساجي.

ثم أضاف الفرنسي كريستوفر نكونكو الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 51، بعد تمريرة من سالماكرز.

وفي الدقيقة 64، عزز ميلان تقدمه وسجل الهدف الثالث عن طريق لاعبه الأمريكي كريستيان بوليسيتش، بعد صناعة متقنة من فوفانا.

وبتلك النتيجة، يتأهل إيه سي ميلان إلى دور الستة عشر من مسابقة كأس إيطاليا.