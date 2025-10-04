قصف تمركزاً لجنود وآليات العدو الصهيوني بغزة
أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها قصفت صباح اليوم السبت، تمركزاً لجنود وآليات جيش العدو الصهيوني أعلى تلة المنطار شرق حي الشجاعية في مدينة غزة.
وقالت السرايا، في بيان مقتضب "قصفنا صباح اليوم بقذائف الهاون النظامي عيار 60 تمركزا لجنود وآليات العدو الصهيوني أعلى تلة المنطار شرق حي الشجاعية في مدينة غزة”.
وتُواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، منذ السابع من أكتوبر 2023، عملياتها البطولية ضد العدو الصهيوني، ضمن معركة "طوفان الأقصى" المستمرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : قصف تمركزاً لجنود وآليات العدو الصهيوني بغزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.