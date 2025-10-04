نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏إذاعة الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان يأمر بعدم شن هجمات متعمدة "مع الإبقاء على شن هجمات مطلوبة لإزالة أي تهديد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت ‏إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن رئيس الأركان يأمر بعدم شن هجمات متعمدة "مع الإبقاء على شن هجمات مطلوبة لإزالة أي تهديد".

ووجه الجيش الإسرائيلي، بشكل رسمي، ضربة لقادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إن الجيش والشاباك "هاجم من خلال سلاح الجو بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".