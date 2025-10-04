نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متحدث باسم حماس يؤكد أن الحركة لم توافق على كامل خطة ترامب ويقول إن القضايا المتعلقة بمستقبل القطاع بحاجة لحوار فلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد متحدث باسم حماس، أن الحركة لم توافق على كامل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويقول إن القضايا المتعلقة بمستقبل القطاع بحاجة لحوار فلسطيني.

ووجه الجيش الإسرائيلي، بشكل رسمي، ضربة لقادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إن الجيش والشاباك "هاجم من خلال سلاح الجو بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".