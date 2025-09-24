السيب والبشائر يبدآن غدا مشاركتهما فـي البطولة العربية لكرة السلة بدبي

يبدأ ناديا السيب والبشائر غدا مشوارهما في البطولة العربية الـ 37 لأندية الرجال التي تستضيفها إمارة دبي بضيافة نادي النصر الاماراتي خلال الفترة من 25 سبتمبر الجاري وحتى 6 اكتوبر القادم بمشاركة 16 ناديا عربيا تم توزيعها على 4 مجموعات، حيث يلعب نادي السيب في المجموعة الثالثة بجوار أندية العربي القطري و كاظمة الكويتي والميناء اليمني، ويستهل السيب مشواره غدا بملاقاة نادي كاظمة الكويتي في الساعة العاشرة مساء بتوقيت سلطنة عمان، بينما يلعب نادي البشائر في المجموعة الرابعة مع أندية الحكمة اللبناني والوحدة السوري و الريان القطري ويفتتح مشواره ايضا غدا الجمعة بمواجهة الوحدة السوري في الساعة الثامنة مساء. وتضم المجموعة الأولى اندية النصر الاماراتي وحمص الفداء السوري و شعب حضرموت والقادسية الكويتي والمجموعة الثانية الانطوني اللبناني و اهلي طرابلس الليبي والمنامة البحريني والكويت الكويتي .

