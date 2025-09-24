نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رنا عصام شلتوت تتقدم بأوراق الترشح على عضوية مجلس إدارة نادي إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدمت رنا عصام شلتوت بأوراق ترشحها على عضوية مجلس إدارة نادي انبي في الانتخابات المقبلة المقرر لها 5 نوفمبر المقبل.



‎وكشفت رنا عصام شلتوت عن رغبتها في تقديم العديد من الخدمات لأعضاء النادي تتركز على الأنشطة الثقافية والترفيهية وتقديم العديد من الخدمات بتخفيضات، وإقامة رحلات مميزة للأعضاء.

‎وأكدت شلتوت أن خطوة ترشحها جاءت رغبة منها في خدمة أعضاء النادي وأن تكون وجه نسائي داخل مجلس الإدارة في ظل اهتمام الدولة بالعنصر النسائي وفتح الأبواب أمامهم للمشاركة في جميع المجالات