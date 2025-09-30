نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يتعرض للإصابة عقب القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة، عقب مباراة فريقه أمام الزمالك في الدوري، والتي جمعت الجانبين بالجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2-1.

واشتكى حسين الشحات، من كدمة قوية على مستوى الكتف، إثر سقوطه عقب انتهاء لقاء الزمالك، حيث يخضع لفحوصات طبية، اليوم الثلاثاء، لتحديد مدى قوة وحجم الإصابة التي تعرض لها، ومن ثم تحديد موقفه من المشاركة التدريبات.



وتمكن حسين الشحات من تسجيل هدف النادي الأهلي الأول أمام الزمالك، وتسبب في الهدف الثاني الذي سجله فريقه، بعدما تعرض للعرقلة داخل منطقة جزاء النادي الأبيض، من جانب محمود بنتايج، الظهير الأيسر لنادي الزمالك.

وحقق النادي الأهلي، فوزًا مثيرًا، أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.