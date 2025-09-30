نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: الكشف على 419 سائق حافلة مدرسية بأول أسبوع دراسي وضبط حالة تعاطي مخدرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: الكشف على 419 سائق حافلة مدرسية بأول أسبوع دراسي وضبط حالة تعاطي مخدرات

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نتائج حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، والتي انطلقت مع بداية العام الدراسي الجديد 2025 / 2026، وذلك بالتعاون مع جهات أمنية وصحية عدة.

تفاصيل الحملات

خلال الأسبوع الأول من الدراسة، نُفذت 28 حملة في خمس محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، والشرقية، حيث تم الكشف على 419 سائقًا. وأسفرت النتائج عن ضبط حالة إيجابية لسائق يتعاطى مخدر الحشيش.

إجراءات رادعة ضد المتعاطين

أكد الصندوق أن أي سائق يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده وإحالته للنيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، بجانب التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لفصله من العمل فورًا.

تكثيف الحملات وتوسيع نطاقها

وأشار الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى أن الحملات ستستمر بشكل مفاجئ طوال العام الدراسي، مع التوسع لتشمل سائقين آخرين، مثل سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، وكذلك حافلات المدارس الحكومية.

استقبال الشكاوى عبر الخط الساخن

ولفت الصندوق إلى أن الخط الساخن رقم 16023 مخصص لتلقي شكاوى أولياء الأمور والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس. وبناءً على البلاغات، يتم شن حملات مفاجئة للكشف على السائقين، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة.