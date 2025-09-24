نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الكلاسيكو المصري 2025.. تعرف على موعد وتشكيل مباراة الأهلي والزمالك المتوقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير كرة القدم المصرية والعربية واحدة من أبرز مباريات الموسم، حيث يلتقي الأهلي والزمالك في القمة 130 بالدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026. المباراة المنتظرة تأتي بعد فوز الأهلي المثير على حرس الحدود، ما يزيد من حماسة المشجعين ويجعل الترقب أشد قبل مواجهة القطبين الكبيرين.

خلفية عن المواجهة وأهمية الكلاسيكو

تُعرف مواجهة الأهلي والزمالك بـ "الكلاسيكو المصري"، وهي تحمل تاريخًا طويلًا من المنافسة الشديدة، إذ تجاوز عدد مواجهات الفريقين 130 مباراة رسمية في الدوري فقط. كل لقاء بين الفريقين يجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، لما يتخلله من إثارة، وتشويق، وصراع على الصدارة، بالإضافة إلى تأثيره المباشر على ترتيب الدوري العام.

تفاصيل آخر مباراة للأهلي قبل القمة

فاز الأهلي في آخر مبارياته على حرس الحدود بنتيجة مثيرة، بعد أن أحرز المدافع ياسر إبراهيم هدف الفوز القاتل في الدقيقة 79. افتتح اللقاء المهاجم السلوفيني نيتس جراديشار التسجيل للأهلي في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعدل محمد حمدي زكي النتيجة لصالح حرس الحدود في الدقيقة الثامنة.

وسجل محمود حسن تريزيجيه هدفًا من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم أحرز طاهر محمد طاهر هدف التعادل بالخطأ لصالح أصحاب الأرض، قبل أن يختم ياسر إبراهيم اللقاء بهدف الفوز للأهلي. هذا الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 12 نقطة من 7 مباريات، محتلًا المركز الرابع، بينما بقي حرس الحدود في المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل قنوات أون سبورتس المباراة حصريًا ضمن فعاليات الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز، طبقًا للعقد المبرم منذ بداية الموسم.

التدعيمات الجديدة للفريقين

شهدت الفرقان تدعيمات قوية قبل القمة، إذ ضم الأهلي لاعبين مثل:

أحمد مصطفي زيزو، التونسي محمد علي بن رمضان، محمود تريزيجيه، أحمد رمضان بيكهام، محمد شكري، ومحمد شريف.

أما الزمالك، فأبرم صفقات بارزة، أبرزها: خوان ألفينا، شيكو بانزا، أحمد ربيع، محمد إسماعيل، عدي الدباغ، وآدم كايد، لتعزيز صفوف الفريق قبل مواجهة القمة.

جدول موعد ومكان المباراة

الفريقان التاريخ التوقيت الملعب الجولة الأهلي × الزمالك الإثنين 29/سبتمبر 2025 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة ملعب القاهرة الدولي الجولة التاسعة

التشكيل المتوقع للفريقين

الأهلي

المركز اللاعب حراسة المرمى محمد الشناوي الدفاع محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، مصطفى العش الوسط أليو ديانج، مروان عطية، محمود حسن تريزيجيه، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات الهجوم نيتس جراديشار

الزمالك

المركز اللاعب حراسة المرمى محمد صبحي الدفاع صلاح مصدق، محمد إسماعيل، حسام عبدالمجيد، محمود بنتايج الوسط عبدالله السعيد، ناصر ماهر، نبيل عماد دونجا الهجوم آدم كايد، عدي الدباغ، خوان ألفينا بيزيرا

أبرز الغيابات

أكد الإعلامي أحمد شوبير غياب محمد مجدي أفشة عن قمة الزمالك بسبب إصابة في عضلة السمانة، بالإضافة إلى غياب إمام عاشور وزيزو، ما سيؤثر على تشكيل الأهلي في مواجهة القمة.

الأهمية والتأثير المتوقع على الجماهير

تعد هذه المباراة أكثر من مجرد مواجهة كروية، فهي اختبار للفريقين على مستوى الأداء، الضغط النفسي، واستراتيجيات المدربين. الفوز في الكلاسيكو يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل استمرار البطولة، بينما الخسارة قد تؤثر على ترتيبه في جدول الدوري.

تصريحات وأجواء فنية

يشهد اللقاء ظهور المدرب الجديد للزمالك يانيك فيريرا لأول مرة في الكلاسيكو، فيما يقود الأهلي عماد النحاس مؤقتًا، مع احتمالية ظهور مدير فني أجنبي قبل المباراة. تسعى رابطة الأندية لاتخاذ كل الإجراءات لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لضمان أعلى مستوى من النزاهة والاحترافية.