محافظ بني سويف يبحث سبل تطوير ورفع كفاءة المعسكر القومي للشباب ببني سليمان

أحمد جودة - القاهرة - قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،يرافقه اللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد،بجولة،لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من المشروعات قي بعض القطاعات والمرافق التي يتم تنفيذها تحت إشراف المحافظة، وبالتعاون مع الهيئة ضمن الرؤية الاستراتيجية المحلية التي تعمل من خلالها محافظة بني سويف.

جاء ذلك في حضور "بلال حبش" نائب المحافظ،الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة،وفد من الهيئة ضم العميد وائل عبد العزيز - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة،الدكتور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، الدكتورة إيناس فاروق التلاوي، مدير عام إدارة الإعلام والعلاقات العامة، علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة، الدكتورة أسماء عبدالجواد مدير إدارة بني سويف الصحية، الدكتورة رحاب ربيع مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة،الدكتورة داليا مجدي مدير فرع الهيئة ببني سويف، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية، ناصر رمضان وكيل المديرية للشباب، طارق علي مدير العلاقات العامة بجهاز مدينة بني سويف.

حيث تفقد المحافظ ورئيس الهيئة المعسكر القومي للشباب ببني سليمان الشرقية، والذي يضم عددا من المنشآت الشبابية والرياضة من ملاعب ونزل ومركز للتعليم المدني ومبان إدارية من صالات رياضية وقاعات تدريب، وذلك للوقوف ميدانيا على الوضع الراهن للمعسكر، وبحث الآليات المناسبة لرفع كفاءة وتطوير مكونات المعسكر بالتعاون مع الهيئة " تحت إشراف المحافظة" وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

حيث وجه المحافظ مسؤولى الشباب والرياضة بالتنسيق مع الهيئة وتوفير ما يلزم من بيانات ومعلومات لدراسة كيفية التعاون في تطوير منشآت المعسكر، واستحداث بعض الأنشطة ودعمه بمزيد الخدمات التي يستفيد منها المواطنون سواء من أهالي القرية أو قاطني الأحياء السكنية "الخامس والسادس" التابعين لجهاز المدينة ، لتفعيل دور المعسكر في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية، فضلا عن استغلاله في إقامة التدريبات العملية لمجابهة الأزمات.