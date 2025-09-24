نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكلاسيكو المصري.. كل ما تريد معرفة عن قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك وتوقيت المباراة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الأهلي ضد الزمالك.. الموعد والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة للمباراة

الأهلي، الزمالك، تشهد الجولة القادمة من دوري نايل كلاسيكو الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك، وهو ما جعل البحث عن موعد الجولة يتصدر كافة محركات البحث على جوجل، خلال الساعات الماضية.

وتترقب جماهير الكرة المصرية بمختلف انتماءاتها، قمة الأهلي والزمالك الـ131، بعد العروض الضعيفة التي يقدمها النادي الأهلي منذ بداية الموسم، بالرغم من فوزه على سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود، في المواجهتين الماضيين.

وعلى الجانب الآخر مازال يرفض نادي الزمالك تعثر المنافسين والإبتعاد القمة، وذلك بعد السقوط في فخ النتائج السلبية مع الثلاثي الصاعد حديثًا للدوري الممتاز بعد التعادل مع الجونة والمقاولون العرب، والهزيمة من وادي دجلة، وهو ما أصاب جماهيره الفريق الأبيض بالقلق، من ضياع الدوري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بدوري نايل

ومن المنتظر أن يواجه النادي الأهلي نظيره الزمالك، يوم الإثنين المقبل الموافق 29 سبتمبر 2025، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت الإمارات، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري نايل موسم 2025-2026.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بدوري نايل

ومن المقرر أن يتم بث مباراة القمة بين الزمالك والأهلي التي سيحتضنها ستاد القاهرة الدولي عبر شاشة قناة ON Sports عبر أستوديو تحليلي، يضم كوكبة كبيرة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.

وتذيع شبكة قنوات أون سبورت 1 و2، قمة الأهلي والزمالك، الـ131 تاريخيا بينهما، على الهواء مباشرة.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتمتلك قناة أون سبورت حقوق بت المباريات الخاصة بالدوري المصري الممتاز وتعرضها للجماهير في كل مكان مجانـــا دون الحاجة لدفع تكاليف أو مصاريف اشتراك.

وبناء علي ذلك تقدم قناة أون سبورت ترددها الأول علي القمر الصناعي نايل سات جودة عالية وبتقنيات HD، كما توفر تردد أخر علي العرب سات بجودة متوسط وللحصول علي القناة علي كلا الأقمار الصناعية قم بكتابة التردد التالي:-

تردد قناة أون سبورت علي النايل ســات

التردد: 10853.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون سبورت علي العرب ســات

التردد: 10853.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك بدوري نايل

ومن المقرر أن يدير قمة الأهلي والزمالك الـ131، طاقم تحكيم أجنبي، ولكن لجنة الحكام الرئيسية بالجبلاية، لم تعلن عنه حتى الآن، ومن المقرر الإعلان عن وصوله إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك بالدوري المصري

وتحمل، قمة الأهلي والزمالك المقبلة، رقم الـ131، والتي تجمع بينهما في بطولة الدوري المصري الممتاز فقط، وذلك منذ أول مواجهة بينهم في عام 1948 وحتى النسخة الجارية.

والتقى الفريقان في 130 مرة تاريخيًا، ويمتلك النادي الأهلي رقم الانتصار الأكبر في سجل المواجهات المباشرة بعد أن حقق الفوز في 59 مباراة لصالحه، مقابل 30 لقاء للزمالك، بينما حسمت نتيجة التعادل 41 مناسبة.

وكانت قد شهدت مباراة القمة الأخيرة التي جمعت بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري الممتاز فى 11 مارس 2025، تطورات دراماتيكية أدت إلى إنهاء المباراة بعد مرور 20 دقيقة فقط من انطلاقها، إذ تغيّب فريق الأهلي عن أرض الملعب، بسبب الإعتراض على طاقم الحكام المعين وقتها بقيادة محمود بسيوني وأحمد الغندور، حيث كان من المقرر أن يدير المباراة طاقم حكام أجنبي.

بينما حضر فريق الزمالك فقط إلى أرض الملعب واعتبر الفريق فائز بنتجة 3-0 بجانب خصم 3 نقاط من الأهلي.

ترتيب الأهلي والزمالك بجدول الدوري قبل مباراة القمة

وقبل انطلاق القمة رقم 131، واصل الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدوري حيث يتربع نادي الزمالك، على قمة دوري نايل برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطتين عن النادي المصري صاحب المركز الثاني، وخمس نقاط كاملة عن غريمه التقليدي الأهلي، الذي يملك مباراة مؤجلة، رغم فقدان نقطتين ثمينتين أمام الجونة.

فيما يأتي النادي الأهلي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة.