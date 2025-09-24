نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس الرابطة الإنجليزية.. «فرانك» يعلن تشكيل توتنهام الرسمي لمواجهة دونكاستر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق توتنهام هوتسبير نظيره دونكاستر روفرز، مساء اليوم الأربعاء، في إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة «كابيتال وان».

تشكيل توتنهام الرسمي لمواجهة دونكاستر

أعلن المدرب الدنماركي توماس فرانك عن تشكيل أصحاب الضيافة في مباراة الليلة فريق توتنهام هوتسبير، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: أنتونين كنسكي.

خط الدفاع: دجيد سبينس، كيفن دانسو، بن دافز، ديسنتي اودوجيو.

خط الوسط: بابي سار، تشافي سيمونز، آرشي غراي.

خط الهجوم: برينان جونسون، دين سكارليت، ماتياس تيل.

يطمح فريق توتنهام هوتسبير في مواصلة مشوار كأس الرابطة، وتلاشي المفاجآت التي من الممكن أن تحدث في مثل هذه المباريات.

ويقع فريق دونكاستر روفرز في بطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى، ويسعى لتحقيق المفاجأة خلال مباراة الليلة أمام فريق توتنهام هوتسبير.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 7، الناقل الحصري لبطولات كرة القدم الإنجليزية في الوطن العربي، وذلك بصوت المعلق الرياضي أحمد فؤاد.