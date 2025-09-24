نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أرسنال الرسمي أمام بورت فايل في كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق بورت فايل، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباراة أرسنال ضد بورت فايل في كأس الرابطة الإنجليزية

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة أرسنال ضد بورت فايل، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل أرسنال الرسمي أمام بورت فايل في كأس الرابطة الإنجليزية

حارس المرمى: كيبا.

خط الدفاع: بن وايت – ساليبا – موسوير – لويس سكلي.

خط الوسط: نورجارد – ميكيل ميرينو – نوانيري

خط الهجوم: إيزي – مارتينيلي – ساكا

