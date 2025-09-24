نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيلة مانشستر سيتي ضد هدرسفيلد اليوم في كأس الكاراباو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة هيدرسفيلد في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب "جون سميث"، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة هدرسفيلد في كأس الرابطة الإنجليزية

حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، جون ستونز، ناثان آكي، أورايلي.

خط الوسط: أوسكار بوب، ريكو لويس، ديفين موكاسا، نيكو جونزاليس.

خط الهجوم: سافيو موريرا، فيل فودين.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد هدرسفيلد في كأس الرابطة الإنجليزية

تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد هدرسفيلد مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 5HD، بتعليق المعلق العماني أحمد البلوشي.